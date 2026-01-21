Donald Tramp je u Davosu razgovarao sa šefom NATO-a, koji ga je uvjerio da bi Evropljani priskočili SAD-u u pomoć, dok je Tramp komentarisao i Grenland.

Izvor: ANP / Alamy / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je u Davosu sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Na jučerašnjem brifingu u Bijeloj kući, Tramp je dovodio u pitanje da li bi NATO pomogao Sjedinjenim Državama ako bi im bila potrebna podrška.

"Veliki strah koji imam vezano za NATO jeste to što mi trošimo ogromne svote novca na NATO i znam da bismo mi priskočili njima u pomoć, ali zaista se pitam da li bi oni došli u pomoć nama“, istakao je Tramp.

Vredi podsjetiti da je NATO aktivirao Član 5. nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

Danas se Rute tim izjavama direktno suprotstavio, nakon što je prethodno naglasio da su Sjedinjene Države "u potpunosti posvećene" NATO-u.

"Jedna stvar koju sam čuo da ste rekli jeste da niste bili potpuno sigurni da li bi Evropljani priskočili u pomoć SAD-u ako bi bio napadnut. Dozvolite mi da vam kažem - priskočili bi", rekao je Rute Trampu, prenosi Index.

Cijena Grenlanda

Donald Tramp odgovarao je na pitanja o Grenlandu.

Konkretno, upitan da li vidi "razumnu“ cijenu po kojoj bi Sjedinjene Države mogle preuzeti to ostrvo, Tramp je odgovorio:

"Mogao bih to da vidim, da… mogao bih to da vidim".

Zatim je dodao da postoji i "viša cijena".

"To je cijena bezbjednosti i zaštite, nacionalne bezbjednosti i međunarodne bezbjednosti. I, kao što znate, radimo na Zlatnoj kupoli, to će biti jako skupo. I bolje je ako imamo Grenland nego ako ga nemamo. Biće sigurnije, biće snažnije, biće bolje za Evropu i biće bolje za nas", dodao je.

Predsjednika su potom pitali kakve bi bile "posledice" za Dansku ako ne pristane na dogovor o Grenlandu. Na to je odgovorio:"To ćete morati sami da shvatite. Pametan ste čovjek", zaključio je.