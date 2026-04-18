Donald Tramp najavio objavljivanje dokumenata o NLO-ima, ističući zanimljive informacije koje će uskoro biti dostupne javnosti.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je juče da je pregledom materijala u vezi sa NLO-ima njegova administracija otkrila niz "zanimljivih" dokumenata, dodajući da se očekuje da će prva tranša zapisa uskoro biti objavljena.

"Moram reći da smo pronašli mnogo vrlo zanimljivih dokumenata i prva objavljivanja počeće vrlo, vrlo brzo kako biste mogli da vidite da li je taj fenomen tačan", rekao je Tramp grupi pristalica na događaju koji je organizovala konzervativna grupa Turning Point USA.

Tramp je u februaru naložio američkim agencijama da počnu sa objavljivanjem vladinih dosijea o NLO-ima, neidentifikovanim vazdušnim fenomenima i mogućem vanzemaljskom životu, navodeći snažan interes javnosti za to pitanje.

Obama izjavio da su vanzemaljci "stvarni"

Naredio je reviziju nakon što je optužio bivšeg predsjednika Baraka Obamu za nepropisno dijeljenje povjerljivih informacija kada je Obama u intervjuu za podkast rekao da su vanzemaljci "stvarni". Obama je kasnije pojasnio da nije vidio nikakve dokaze o kontaktu sa vanzemaljcima tokom svog predsjedničkog mandata, iako je rekao da je statistička vjerovatnoća života negdje drugdje u svemiru visoka.

Tramp je, sa svoje strane, rekao da takođe nije vidio dokaze o vanzemaljcima i da je i dalje nesiguran u to da oni postoje.

Posljednjih godina Pentagon je istraživao izvještaje o NLO-ima, a visoki vojni lideri izjavili su 2022. godine da nijesu pronašli dokaze koji bi ukazivali na to da su vanzemaljci posjetili Zemlju ili se ovdje srušili.

Izvještaj Pentagona iz 2024. godine navodi da istrage američke vlade od kraja Drugog svjetskog rata nijesu pronašle dokaze o vanzemaljskoj tehnologiji, te da je većina viđenja bila posljedica pogrešne identifikacije običnih objekata i pojava.