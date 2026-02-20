Tramp komentarisao Obaminu izjavu da vjeruje da postoje vanzemaljci.

Bivši američki predsjednik Barak Obama je izjavio da veruje u vanzemaljce i zbog te izjave nastala je prava bura u američkoj javnosti. Jedni se slažu sa njim, dok mu se drugi podsmijevaju, a sada se o tome oglasio aktuelni američki predsjednik Donald Tramp koji je saopštio novinarima da to Obama nikako nije smio da izgovori.

"On je odao povjerljive informacije. Ne bi trebalo to da radi", započeo je Tramp.

Novinari su ostali u čudu. Odmah su ga pitali da li vanzemaljci zaista postoje na šta je Tramp odgovorio na svoj uobičajeni način.

"Pa, ne znam da li vanzemaljci postoje ili ne. Mogu samo da vam kažem da je odao povjerljive informacije.

To ne bi trebalo da radi. Napravio je veliku grešku, to su vrlo povjerljive informacije.

Ja nemam mišljenje o tome. Ne pričam o tome, neki ljudi pričaju i mnogi u to vjeruju", dodao je Tramp.

PETER DOOCY: “Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth?”



TRUMP: “Well he gave classified information? He's not supposed to be doing that."



...



PETER DOOCY: “So aliens are real?”



TRUMP: “Well, I don't know if they're…pic.twitter.com/PI6xpIxfU6 — Fox News (@FoxNews)February 19, 2026

Šta je tačno rekao Obama za vanzemaljce?

Obama je gostovao u podkastu "Bez laži" kod Brajana Tajlena Koena prethodne subote (14. februara). Voditelj mu je postavio direktno pitanje o vanzemaljcima, a Obama je potvrdno odgovorio na pitanje da li postoje, a spomenuo je i oblast 51.

"Nisam ih vidio i ne drže ih u Oblasti 51. Ne postoji podzemni objekat, osim ako ne postoji ogromna zavjera i ako su je sakrili od predsjednika Sjedinjenih Država", rekao je Obama.