Izvor: Profimedia/BACKGRID/Backgrid UK

Bivši predsjednik SAD Barak Obama izjavio je da vjeruje da su vanzemaljci "stvarni", ali je odbacio dugogodišnje teorije zavjere da SAD kriju dokaze o vanzemaljskom životu u tajnom vojnom objektu pod nazivom Oblast 51.

Obama je dao ove komentare u podkastu "Bez laži" sa Brajanom Tajlerom Koenom, objavljenom u subotu. Na pitanje da li su vanzemaljci "stvarni", bivši predsjednik je odgovorio potvrdno, dodajući: "Nisam ih vidio i ne drže ih u Oblasti 51. Ne postoji podzemni objekat, osim ako ne postoji ogromna zavjera i ako su je sakrili od predsjednika Sjedinjenih Država."

Barack Obama on aliens: “They’re real”



“But I haven’t seen them. They’re not being kept at Area 51. There’s no underground facility — unless there’s this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.”pic.twitter.com/c6t0DYxewU — UAP James (@UAPJames)February 14, 2026

Oblast 51 je strogo povjerljivi objekat američkog vazduhoplovstva u Grum Lejku u južnoj Nevadi. CIA je zvanično priznala postojanje lokacije 2013. godine, kada su deklasifikovani dokumenti otkrili da se koristi od 1955. godine za testiranje špijunskog aviona U-2 i drugih eksperimentalnih letjelica.