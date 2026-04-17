Diplomatski napori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli bi uskoro dovesti do dogovora o okončanju rata, javlja Reuters pozivajući se na pakistanski izvor uključen u posredovanje.

Prema tom izvoru, zakulisna diplomatija ostvarila je značajan napredak, čime se otvara mogućnost brzog postizanja sporazuma. „Obje strane se načelno slažu. Tehnički detalji doći će kasnije“, izjavio je izvor pod uslovom anonimnosti.

Kako se navodi, predstojeći sastanak predstavnika Amerike i Irana mogao bi rezultirati potpisivanjem memoranduma o razumijevanju, nakon čega bi u roku od 60 dana uslijedio sveobuhvatni sporazum. Drugi diplomatski izvor navodi da pakistanski načelnik vojske Asim Munir od 15. aprila boravi u Teheranu, gdje je postignut napredak u rešavanju nekoliko ključnih spornih pitanja.

Među njima su i nesuglasice oko iranskog nuklearnog programa. Prema dostupnim informacijama, Sjedinjene Američke Države predložile su 20-godišnju obustavu iranskih nuklearnih aktivnosti, dok Teheran zagovara kraći moratorijum od tri do pet godina.

Iran je takođe zatražio ukidanje međunarodnih sankcija, dok Amerika insistira na uklanjanju visoko obogaćenog uranijuma iz zemlje. Dva iranska izvora navode da postoje naznake kompromisa, pri čemu Teheran razmatra mogućnost slanja dijela svojih zaliha u inostranstvo.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da veruje kako bi dogovor o okončanju rata mogao uskoro biti postignut. Takođe je poručio da bi Hezbolah trebalo da podrži desetodnevno primirje između Libana i Izraela, koje ima podršku Sjedinjenih Američkih Država.