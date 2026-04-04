Zamjenik ministra Huta, Mohamed Mansur, izjavio je da je zatvaranje Bab el-Mandeba opcija. Ova pomorska ruta je od vitalnog značaja za globalnu trgovinu i energente.

Izvor: GIUSEPPE CACACE / AFP / PROFIMEDIA

Mohamed Mansur, zamjenik ministra za informisanje pokreta Huti, navodno je izjavio da ta grupa razmatra zatvaranje moreuza Bab el-Mandeb, ključne pomorske rute kroz koju prolazi oko 12% svjetske trgovine.

Mansur je prošle nedjelje za CNN rekao da je zatvaranje ovog strateškog prolaza "opcija na stolu“.

Istovremeno, iranski izvor rekao je za Tasnim News Agency da je Teheran upozorio Sjedinjene Američke Države da ne pokušavaju da ponovo otvore Ormuski moreuz, uz napomenu da bi "još jedan moreuz mogao postati problem", jer je Iran spreman na dalju eskalaciju.

Globalne rute pod rizikom

Bab el-Mandeb, koji je na najužem dijelu širok svega 29 kilometara, poznat je kao "Kapija suza" zbog teške plovidbe i čestih napada na brodove.

Prema podacima američke Uprave za energetske informacije, kroz ovaj moreuz je u prvih 11 mjeseci 2023. prošlo više od 30 miliona tona tečnog prirodnog gasa, kao i ogroman kontejnerski saobraćaj i oko 12% svjetske trgovine naftom.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf upozorio je na ranjivost brodske rute na Bliskom istoku, moreuza Bab el-Mandeb.

U poruci na mreži X, Kalibaf je postavio pitanja o količini globalnih pošiljki nafte, tečnog prirodnog gasa, pšenice, pirinča i đubriva koja prolazi kroz ovaj moreuz, kao i o zemljama i kompanijama koje ostvaruju najveći tranzit, prenio je B92.net.

What share of global oil, LNG, wheat, rice, and fertilizer shipments transits the Bab-el-Mandeb Strait?



Which countries and companies account for the highest transit volumes through the strait? — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf)April 3, 2026

Poput Ormuskog moreuza, i Bab el-Mandeb se smatra jednim od najvažnijih pomorskih "uskih grla“ zbog svoje širine i intenzivnog saobraćaja.

Ormuski moreuz, ključan za snabdijevanje energentima većeg dijela Azije, trenutno je pod efektivnom blokadom Irana, koji je od kraja februara u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Uključivanje jemenskih Huta u sukob, na strani Irana, dodatno prijeti da pogorša globalnu krizu u pomorskom saobraćaju. Njihovo djelovanje sada ugrožava još jedan strateški prolaz - Bab el-Mandeb, uz već postojeću energetsku krizu izazvanu zatvaranjem Ormuskog moreuza, piše Turkey Today.

CNN navodi da bi ulazak Huta u sukob mogao dodatno ugroziti izvoz nafte i globalne pomorske rute.