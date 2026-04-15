Američko ministarstvo finansija upozorava UAE, Hong Kong, Kinu i Oman na banke koje podržavaju iranske nezakonite aktivnosti.

Američko ministarstvo finansija uputilo je pismo Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hong Kongu, Kini i Omanu, upozorivši ih na banke u njihovoj nadležnosti koje su, kako se navodi, omogućavale, potpomagale i profitirale od nezakonitih iranskih aktivnosti.

Od tih država je zatraženo da preduzmu brze mjere protiv navedenih banaka i zaustave takve radnje. Riječ je o najnovijem u nizu poteza Ministarstva finansija vezanih za Iran, a pismo je objavila diplomatska dopisnica Elizabet Hagedorn. U nastavku prenosimo sadržaj pisma u cjelosti:

"Više od 40 godina svijet se suočava sa terorom i destabilizacijom na podsticaj iranskog režima. Tokom tog perioda, Sjedinjene Države predvodile su globalne napore kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od iranskih zloupotreba u svrhu sprovođenja terorističkih aktivnosti Teherana. Predsjednik Tramp uspešno je sproveo jednu od najvećih i najsloženijih vojnih operacija u istoriji kako bi zaštitio bezbijednost američkog naroda i sprečio Iran da dođe do nuklearnog oružja.

Uprkos sveobuhvatnim sankcijama koje su Sjedinjene Države uvele Iranu, režim nastavlja da iskorišćava međunarodni finansijski sistem putem paravanskih firmi, paralelnog bankarstva, obmanjujućih praksi i popustljivih regulatornih okvira. U oktobru 2025. Mreža za suzbijanje finansijskog kriminala Ministarstva finansija SAD (FinCEN) upozorila je finansijske institucije na složene finansijske kanale Irana i pozvala ih na pojačan oprez u suzbijanju aktivnosti režima.

Kako je navedeno u izvještaju, Iran je 2024. godine obradio najmanje 9 milijardi dolara putem korespondentskih računa u SAD koristeći niz paravanskih firmi, prije svega u Hong Kongu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i nastavlja to da čini.

Pišem kako bih vas upozorio da Ministarstvo finansija smatra da je dio tih transakcija, kao i dodatne transakcije nakon 2024. godine, obrađen preko banaka koje nadzirete putem njihovih američkih korespondentskih banaka u ime direktnih klijenata povezanih sa Iranom.

Ministarstvo finansija vas podstiče da sarađujete sa bankama u vašoj jurisdikciji kako biste identifikovali svaku finansijsku aktivnost povezanu sa Iranom, uključujući one putem paravanskih firmi i drugih metoda izbjegavanja, te da odmah obustavite takve aktivnosti s obzirom na značajne rizike od nezakonitog finansiranja koje one predstavljaju. Ove informacije podijelio sam i sa američkim bankama koje pružaju korespondentske usluge kako bi mogle pojačano da nadziru ove transakcije.

"Imamo niz ovlašćenja"

Sjedinjene Države raspolažu nizom ovlašćenja koja se mogu primijeniti u slučajevima finansijskih aktivnosti povezanih sa Iranom. To uključuje izvršne mjere za kršenja sankcija koja mogu uključivati lica iz SAD; sekundarne sankcije protiv stranih finansijskih institucija za određene aktivnosti povezane sa Iranom; kao i mogućnost zahtijevanja pojačane dubinske analize i izvještavanja o svim transakcijama određenog obima koje se obrađuju kroz američki finansijski sistem.

Osim toga, s obzirom na ponovno uvođenje sankcija Ujedinjenih nacija protiv Irana i njegovu istoriju skrivanja iza naizgled legitimnih aktivnosti kako bi sprovodio nezakonite radnje, svaka aktivnost sa Iranom mogla bi da uključuje i sankcije UN-a.

Sada je vrijeme da se konačno onemogući Iranu da podržava terorizam, preti regionu i globalnim tržištima, te nastavi sa nuklearnim i balističkim raketnim programom, koji je zabranjen od strane UN-a. Nadam se vašem brzom djelovanju kako bi se identifikovale i zaustavile sve nezakonite aktivnosti povezane sa Iranom, te izbjegle dalje mjere Ministarstva finansija."

— Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) April 14, 2026

