Tramp ponovo javno izvrijeđao i kritikovao Veliku Britaniju.

Američki predsjednik Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Truth social" ponovo javno izvrijeđao i kritikovao Veliku Britaniju. Kritikovao je spoljnopolitičke odluke Velike Britanije zbog tekuće energetske krize, a u objavu je uključio i Norvešku uz naftna polja na sjeveru Velike Britanije.

"Evropa je očajna zbog energenata, a Velika Britanije odbija da otvori naftna polja na sjeveru, najveća na svijetu. Tragično!

Aberdin bi trebalo da radi. Norveška prodaje svoju naftu iz Sjevernog mora Velikoj Britaniji po dvostrukim cijenama.

Zarađuju bogatstvo na tome. Velika Britanije je polje pozicionirana u Sjevernom moru za svrhe eksploatacije nafte nego Norveška.

Buši dušo, buši! Apsolutno je nenormalno što to ne rade...I da, nema više vetrenjača", napisao je Tramp.