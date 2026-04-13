Stranka Tisa je na izborima u Mađarskoj pobijedila Fides, a ples Žolta Hegeduša postao je viralan.

Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj stranka Tisa pod vođstvom Petera Mađara ostvarila je uvjerljivu pobjedu nad vladajućim Fidesom Viktora Orbana.

Nakon 16 godina na vlasti, Orban je priznao poraz još iste večeri. U Budimpešti su se tokom noći na ulicama, posebno uz obalu Dunava i ispred zgrade parlamenta, okupile hiljade oduševljenih pristalica Tise.

Ljudi su pjevali, mahali zastavama, plesali - a u tome se posebno istakao Žolt Hegeduš. Riječ je o uglednom ortopedskom hirurgu, koji je jedan od ključnih ljudi u Peterovom timu, a očekuje se da postane i novi ministar zdravlja.

Njegov je ples postao je viralan na društvenim mrežama.