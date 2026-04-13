Ko je bivša Petera Mađara koja ga je nedavno javno ponizila: Bila u vladi kod Orbana, a razveli se zbog sramne izdaje

Peter Mađar je juče pobijedio na izborima u Mađarskoj, a političar je svojevremeno bio glavna tema javnosti zbog braka sa Judit Vargaom, koja je bila u Orbanovom ministarstvu

Peter Mađar, lider stranke Tisa, odnio je pobjedu na jučerašnjim izborima u Mađarskoj. Zanimljivo je da je riječ o bivšem suprugu nekadašnje ministarke pravosuđa u vladi Viktora Orbana, Judit Varge, a sve do prije nekoliko mjeseci bio je gotovo nepoznat široj javnosti.

Sa Judit Vargom stupio je u brak 2006. godine, a njihov odnos trajao je do 2023, tokom kojeg su dobili troje djece.

Iako detalji njihovog razlaza nisu poznati, često se spekuliše da je upravo politika imala veliki uticaj na njihov privatni život i kraj braka.

Podsjetimo, Judit Varga je godinama bila ministarka pravde Mađarske i bliska saveznica Viktora Orbana. Nakon njihovog razvoda, njen bivši muž je osnovao opozicionu stranku Tisa.

Judit Varga je u četvrtak bila na sudskom ročištu u Budimpešti povodom afere o podmićivanju u njenom ministarstvu, u kojoj je optužena njena bivša zamjenica.

Nakon završetka ročišta, na pitanje novinara o mogućem povratku u javni život, iskoristila je priliku da oštro kritikuje svog bivšeg.

"Ne želim da se kandidujem na ovoj trci ako je u pitanju nešto što se zove Peter Mađar", rekla je Varga, pa se ujedno osvrnula na pređašnje optužbe koje je iznijela na račun nekadašnjeg supruga:

"Izdaja nije dostignuće, posebno ne ako je u pitanju izdaja sopstvene porodice", dodala je.

O kakvoj izdaji je riječ?

Judit je prije godinu i po dana prvi put izrekla optužbe na račun Mađara kada se pozvala na audio-snimak koji je njen bivši tajno napravio još 2003. godine, dok je ona obavljala funkciju ministarke pravde u vladi Viktora Orbana. Na snimku se čuje njihov privatni razgovor u kojem Varga govori o navodnom miješanju vlasti u sudski proces, uz tvrdnje da je jedan ministar vršio pritisak na tužioce da uklone osjetljive delove iz dokumenta. Mađar je taj materijal objavio tek 2024. godine, nakon što je osnovao opozicionu stranku Tisa.

"Kakva je to osoba? Kada njegova žena više ne može da podnese nevjerovatnu dramu i zlostavljanje koje proživljava i objavi da želi razvod, on koristi ovu gnusnu manipulaciju. I dok on plače i moli, naizmenično je terorišući da ne može da se razvede od nje, počinje da je ucjenjuje", iznela je tada Varga u dokumentima.

Zbog čitave situacije, na račun Petera Mađara izrečene su brojne kritike, a on je kasnije negirao tvrdnje o porodičnom nasilju tokom proteklih godinu i po dana i brzo je reagovao na optužbe svoje bivše u objavama na društvenim mrežama.

"Ni sada, niti u budućnosti, ne želim da reagujem na optužbe za ovu ponovljenu propagandu. Volio bih da moja bivša žena živi mirno", rekao je, dodajući da je sadržaj glasovnih datoteka koje je snimio sa svojom tadašnjom suprugom jasan.

Judit Varga i Peter Mađar su se razveli 2023. godine, a ubrzo nakon toga, Judit Varga je podnijela ostavku na mjesto ministra pravde nakon ozloglašenog skandala sa amnestijom. Naime, slučaj zbog kojeg je Judit Varga dala ostavku desio se kada je čovjek koji je pomogao u prikrivanju pedofilskog zločina u sirotištu dobio predsjedničko pomilovanje. Pošto je taj dokumenat potpisala Judit Vagra, ona je dala ostavku, a skandal je teško oštetio ugled vlade. Ubrzo nakon toga, Peter Mađar je osnovao svoju opozicionu stranku Tisa, a brak sa Judit je raskinut.

