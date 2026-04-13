Istorijska pobjeda Petera Mađara označava kraj 16 godina vladavine Viktora Orbana, najavljujući proevropski kurs Mađarske, demontažu starog sistema i novi geopolitički udarac za Rusiju.

Pobjeda Petera Mađara i njegove partije Tisa na parlamentarnim izborima u Mađarskoj predstavlja veliku promjenu u evropskoj politici. Nakon 16 godina neprekidne vlasti Viktora Orbana, Mađarska ulazi u novu eru koja će direktno uticati na odnose sa Evropskom unijom (EU), ali i Rusijom.

Šta čeka Mađarsku nakon pobjede Petera Mađara

Unutar same Mađarske, pobjeda Petera Mađara označava početak demontaže sistema koji je Viktor Orban gradio deceniju i po.

Obračun sa korupcijom: Mađar je kampanju bazirao na borbi protiv korupcije. Očekuje se hitno pristupanje Mađarske Kancelariji evropskog javnog tužioca (EPPO), što je Orban godinama odbijao.

Ekonomska stabilizacija: Nova vlada će prioritet dati odmrzavanju milijardi eura iz EU fondova, koji su bili blokirani zbog problema sa vladavinom prava. To je ključno za suzbijanje visoke inflacije i budžetskog deficita koji su opteretili mađarsku ekonomiju

Društvene promjene: Mađar, kao bivši insajder Fidesa, pokušava da premosti duboki jaz između ruralne, konzervativne Mađarske i liberalne Budimpešte, zadržavajući određene konzervativne vrijednosti uz proevropski kurs

Evropska unija i Mađarska

Za Brisel, ovo je najvažnija vijest u poslednjih nekoliko godina.

Kraj veta: Mađarska je pod Orbanom često koristila pravo veta da blokira ključne odluke, od sankcija Rusiji do pomoći Ukrajini. Sa Mađarom na čelu, očekuje se da Budimpešta postane konstruktivan partner, što će drastično ubrzati proces donošenja odluka u EU

Slabljenje desnog bloka: Pobeda Mađara oduzima glavnog saveznika liderima poput Roberta Fica u Slovačkoj i slabi osovinu "neliberalnih" lidera u Evropi

Uvođenje eura: Iako proces traje godinama, Mađar je izrazio jasnu namjeru da Mađarsku uvede u evrozonu čim se ispune ekonomski uslovi, što je signal dublje integracije

Rusija na gubitku

Za Moskvu, ovo je značajan geopolitički poraz u srcu Evrope.

Izolacija unutar EU: Orban je viđen kao saveznik Vladimira Putina u EU. Gubitak te podrške znači da Rusija više nema glas unutar Savjeta EU koji bi aktivno zagovarao ublažavanje sankcija ili prekid vojne pomoći Ukrajini

Energetska diversifikacija: Iako je Mađar oprezan zbog energetske zavisnosti i postavio je 2035. godinu kao cilj za prekid uvoza ruskih energenata, on planira postepeno smanjenje uticaja ruskog gasa i nafte, što je suprotno Orbanovoj politici produbljivanja energetskih veza sa Moskvom

Pomoć Ukrajini: Očekuje se da će nova vlada prestati sa opstrukcijom evropskih vojnih i finansijskih paketa za Kijev, čime se Rusija suočava sa još ujedinjenijim zapadnim blokom

Nije sve med i mlijeko za Brisel

Međutim, nije sve tako sjajno za Brisel. Analitičari jasno upozoravaju da Mađar neće biti "lak partner" i da njegov dolazak ne znači potpuni raskid sa dosadašnjom politikom. Njegova stranka Tisa se i dalje oštro protivi paktu EU o migracijama i azilu.

Takođe, muk u Kremlju ne znači totalni kraj veza između Budimpešte i Moskve. Mađar je jasno stavio do znanja da neće "preko noći" ukinuti uvoz ruskih energenata. Dok Brisel traži prekid uvoza do 2027. godine, Mađar tvrdi da je realan rok za oslobađanje od ruske zavisnosti tek 2035. godina.

Iako će najvjerovatnije odblokirati finansijsku pomoć Kijevu, Mađar neće slati vojnu pomoć i oružje Ukrajini.

