Izraelski premijer poručio da rat i dalje traje, dok Liban traži povlačenje izraelskih snaga kroz pregovore

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je Izrael spriječio prijetnju invazije Hezbollah tokom njegove posjete južnom Liban, prve od početka sukoba 2. marta.

"Rat se nastavlja, uključujući i u bezbjednosnoj zoni u Libanu", rekao je Netanjahu u snimku koji je objavila njegova kancelarija, gdje se vidi kako nosi pancir i nalazi se okružen vojnicima angažovanim u izraelskoj kopnenoj ofanzivi.

"Sprečili smo prijetnju invazije iz Libana zahvaljujući ovoj bezbjednosnoj zoni", dodao je, podsjećajući da je prethodno najavio formiranje tampon zone dubine od osam do deset kilometara unutar libanske teritorije.

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 12, 2026

Premijer Nawaf Salam poručio je u televizijskom obraćanju da Liban nastavlja napore ka zaustavljanju sukoba i povlačenju izraelskih snaga sa svoje teritorije kroz pregovore.

Prema izraelskim izvorima, iz Libana je danas ispaljeno oko deset raketa prema Izraelu, bez prijavljenih žrtava.

Hezbolah se uključio u sukob 2. marta, nakon ubistva iranskog vrhovnog vođe Ali Khamenei tokom izraelsko-američke ofanzive na Iran krajem februara. Izrael je potom odgovorio intenzivnim vazdušnim napadima i kopnenom operacijom na jugu Libana.

"Težimo jednom cilju: da razoružamo Hezbolah", poručio je izraelski ministar odbrane Israel Katz, ističući da će Izrael nastaviti operacije dok taj cilj ne bude ostvaren.