Kako su naveli litar Eurosupera 98 koštaće 1,70 eura, a Eurosupera 95 1,66 eura, što označava poskupljenje od dva centa.

Izvor: MONDO

Od ponoći su na snazi nove cijene goriva, benzin će biti skuplji, a dizel jeftiniji, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Kako su naveli litar Eurosupera 98 koštaće 1,70 eura, a Eurosupera 95 1,66 eura, što označava poskupljenje od dva centa.

Sa druge strane, cijena eurodizela iznosiće 1,66 eura po litru, što je četiri centa jeftinije nego do sad.

Lož ulje koštaće 1,59 eura po litru, što je, takođe, pojeftinjenje od četiri centa.