Makron čestitao Trampu na završetku rata na Bliskom istoku na Samitu G7 u Francuskoj.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp stigao je danas popodne na Samit G7 u Evianu u Francuskoj nakon što je u nedelju 14. juna saopštio da je završen rat na Bliskom istoku i da će Sjedinjene Države i Iran u petak 19. juna potpisati mirovni sporazum u Ženevi u Švjacarskoj. On se obratio predstavnicima medija zajedno sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom koji mu je odmah čestitao veliki uspeh.

"Veoma sam srećan zbog sporazuma sa Iranom. Ormuski moreuz je sada djelimično otvoren, ali biće u potpunosti u petak nakon što se potpiše mirovni sporazum u Švajcarskoj.

Američka vojska sada juri preostale mine koje su već locirane. Neće biti naplate taksi zbog prolaska kroz Ormuski moreuz. Sjedinjenim Državama neće biti potrebna pomoć u obezbjeđivanju toga, ali ne bi škodilo imati brod ili dva za određene države", izjavio je američki predsjednik, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, Tramp je prije nekoliko dana najavio mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom nakon čega je iranska vojska to demantovala na šta američki predsjednik nije reagovao, već je apelovao na smirivanje tenzija kako bi se mirovni pregovori priveli kraju. Sada je i zvanično saopštio da je završen rat na Bliskom istoku koji je počeo u ranim jutarnjim časovima u subotu 28. februara ove godine kada je odmah ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei kog je na toj poziciji naslijedio njegov sin Modžtaba Hamnei.