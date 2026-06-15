Prema sumnjama policije, E.R. je u mjestu Kruševo, nakon kraće verbalne rasprave, upotrijebio pištolj i tom prilikom ranio Lj.K.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Plav uhapsili su danas E.R. (51) iz Gusinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu Lj.K. Kako je saopšteno iz Uprave policije, dežurna služba OB Plav je oko 14.40 časova obaviještena od strane Hitne medicinske pomoći u Gusinju da je Lj.K. iz sela Kruševo zadobio povredu ruke nanesenu vatrenim oružjem, nakon čega je upućen na dalje liječenje u Berane.

“Policija je odmah izašla na lice mjesta, obezbijedila područje i o događaju obavijestila dežurnog državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je zajedno sa policijskim službenicima izvršio uviđaj.Preduzimajući operativne mjere i radnje, policija je u kratkom roku rasvijetlila slučaj i kao osumnjičenog identifikovala E.R. iz Gusinja. On je lociran, stavljen pod kontrolu i priveden u službene prostorije OB Plav”, kazali su iz policije.

Prema sumnjama policije, E.R. je u mjestu Kruševo, nakon kraće verbalne rasprave, upotrijebio pištolj i tom prilikom ranio Lj.K.

Od osumnjičenog je oduzet pištolj za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog djela.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, E.R. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju i uz krivičnu prijavu biće sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.