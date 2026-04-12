Ruska državna svemirska korporacija "Roskosmos" pokrenula je proces prijave za regrutovanje kosmonauta na portalu državne službe "Gosuslugi", saopštilo je rusko Ministarstvo za digitalni razvoj i komunikacije.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Prema zahtjevima Ministarstva, kandidati moraju imati rusko državljanstvo, visoko obrazovanje u relevantnoj oblasti i radno iskustvo od najmanje tri godine.

Kandidati, takođe, ne mogu biti stariji od 35 godina, težina između 50 i 90 kilograma i moraju biti odličnog zdravlja, visoke fizičke izdržljivosti i spremnosti i jakih mentalnih spososnosti i stabilnosti.

Takođe moraju tečno govoriti engleski, italijanski, španski, njemački ili francuski jezik.

Osobe koje žele da postanu kosmonauti moraju se prijaviti na portalu, proći ljekarski pregled i podnijeti svoju medicinsku dokumentaciju. Nakon toga, moraće da sačekaju poziv za lični izbor u centru za obuku kosmonauta, gdje će morati da prođu još jedan ljekarski pregled i intervju, polože testove fizičke spremnosti i polažu testove za utvrđivanje svojih obrazovnih i profesionalnih kvalifikacija.

Oni koji uspješno prođu proces selekcije moraće samo da potpišu ugovor o radu sa centrom za obuku kosmonauta kako bi započeli obuku.

Prijave moraju biti podnijete najkasnije do 30. juna.

Danas se u Rusiji i pojedinim državama bivšeg SSSR-a obilježava Dan kosmonautike odnosno Svjetski dan avijacije i kosmonautike.

Na sjednici Generalne skupštine UN 2011. godine odlučeno je da današnji dan bude proglašen Međunarodnom danom kosmonautike u čast Jurija Gagarina prvog kosmonauta, čovjeka koji je poletio u svemir 12. aprila 1961. godine.

Na letjelici "Vostok-1" on je letio oko Zemlje, a njegov let u svemir je trajao 108 minuta.