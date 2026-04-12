Vladimir Putin ponudio pomoć Iranu nakon neuspjeha američko-iranskih pregovora.

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je s iranskim kolegom Masud Pezeškijan nakon neuspjeha američko-iranskih pregovora u Islamabad, te ponudio pomoć Rusije u postizanju mirovnog rješenja na Bliskom istoku, prenosi Al Jazeera.

"Vladimir Putin je istakao spremnost Rusije da nastavi da pomaže u potrazi za političkim i diplomatskim rješenjem sukoba, te da posreduje u naporima za postizanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku", saopštio je Kremlj nakon razgovora.

Podsjećamo, višesatni pregovori Sjedinjene Američke Države i Iran u Islamabadu završeni su bez dogovora nakon više od 21 sata razgovora.

Ključni spor vodio se oko Ormuskog moreuza – Vašington je tražio njegovo potpuno otvaranje, dok je Teheran insistirao na zadržavanju kontrole. Uprkos snažnom posredovanju Pakistan i kratkotrajnim signalima napretka, pregovori su na kraju propali, a obje delegacije napustile su zemlju bez postignutog sporazuma.