Ukrajinske snage izvele su napad na Kursku oblast tokom vaskršnjeg primirja, a u udaru na benzinsku pumpu u Lgovu povrijeđene su tri osobe, među njima i jednogodišnje dijete, saopštio je gubernator regiona Aleksandar Hinštejn

ВСУ нарушили перемирие, обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Ранен мужчинаpic.twitter.com/THSIm8kDIw — Garry (@Garry417271035)April 11, 2026

Prema njegovim riječima, dijete je zadobilo gelersku povredu glave, a u napadu su povrijeđeni i njegova majka i jedan muškarac, koji su prevezeni u bolnicu, prenosi Kurir pisanje RIA Novosti.

Hinštejn je naveo da je napad izveden posle 16 časova, odnosno posle stupanja na snagu primirja.

U Šebekinu, Belgorodska oblast, muškarac je zadobio povrede pošto je dron udario u automobil. U Grajvoronu je žena povrijeđena nakon što je dron detonirao.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin u četvrtak je naložio ministru odbrane Andreju Belousovu i načelniku Generalštaba Valeriju Gerasimovu da se tokom proslave Vaskrsa obustave borbena dejstva na svim pravcima specijalne vojne operacije.

Primirje važi od 16 časova 11. aprila do kraja sutrašnjeg dana, a Moskva je ranije saopštila da očekuje da će i Kijev slediti taj primjer. Istovremeno, ruskim snagama je naloženo da budu spremne da odgovore na eventualne provokacije.Vladimir Zelenski je prethodno potvrdio da će Ukrajina poštovati režim prekida vatre.