Demokratska narodna partija predložila je odbornicu Ivanu Mašković, dok je Pokret Preoket kandidovao Srđana Perića. Da bi neko od njih postao šef parlamenta mora imati 30 odborničkih glasova.

Izvor: Skupština glavnog grada

Dogovor unutar parlamentarne većine o izboru predsjednika Skupštine Glavnog grada i dalje ne postoji, a formalni razgovori vođeni su i juče prijepodne ovoga puta i uz učešće predstavnika DNP-a, prenosi Dan.

Predstavnici Pokreta Evrope sad, Demokrata, Pokreta za Podgoricu i Nove i SNP-a, čija je matična koalicija „Za budućnost Podgorice“, konsenzus ipak imaju u jednom, a to je da ne daju izjave. Prestali su da obavještavaju građane, iako u njihovo ime pregovaraju, dokle su stigli u obnovi koalicionog sporazuma. Iako se prije svega očekivalo da se oglase Demokrate u vezi sa informacijom da je u igri i smjena direktora Vodovoda Aleksandra Nišavića, kao dio ponude i tražnje u pregovorima, to se nije desilo.

Javno je jedino istupio DNP, čiji je šef kluba odbornika Vladimir Bulatović prvi put učestvovao u formalnim razgovorima koji su juče u zgradi gradskog parlamenta trajali oko sat vremena. Naša jedina ponuda je da delegiramo kandidata za predsjednicu Skupštine Ivanu Mašković i naša ponuda ne podrazumijeva nikakvu revitalizaciju koalicionog sporazuma, saopštio je za „Dan“ Vladimir Bulatović

– I dalje smo van vlasti i van koalicije i u tom dijelu se ništa promijenilo nije. Naš stav je da ne budemo dio vlasti i ne mijenjamo ga zbog bilo kakvih funkcija. Predlog koji smo dali je model kako da se sačuva funkcionalnost grada, da važne odluke dolaze na dnevni red i o njima se izjašnjavaju oni koje su građani izabrali, a to su odbornici. Niko nije iznio primjedbu na našeg kandidata, niko nije rekao da je on neprihvatljiv – kazao je Bulatović.

On je dodao da DNP nije postavljao druge uslove niti su, kako kaže, drugima dozvolili da ih postavljaju.

– I sa njihove i sa naše strane odluka treba da bude bezuslovna. Ne prihvatamo nikakva uslovljavanja, niti druge uslovljavamo. Mi na sastancima nismo pojedinačno govorili o bilo kakvim funkcijama, već je tema bila izbor predsjednice Skupštine Glavnog grada. Dogovor nije postignut, čekamo neke povratne informacije – kazao je Bulatović.

Sastanku su prisustvovali Miloš Krstović ispred Pokreta za Podgoricu, koaliciju „Za budućnost Podgorice“ su predstavljali Stefan Vešović, Branko Kovačević i Maša Stevović, Boris Pejović, ispred PES-a, i Mitar Paunović iz Demokrata. Nakon sastanka niko od pregovarača nije želio da daje izjavu novinarima. Iz zgrade Gradskog parlamenta izašli su sa stavom da neće davati izjave za medije jer je takav dogovor.

Ovo je četvrti zvanični sastanak parlamentarne većine na kojem se pokušava doći do rješenja za izlazak iz političke krize koja je nastala nakon što je Jelena Borovinić Bojović 26. maja podnijela ostavku na funkciju predsjednice Skupštine Glavnog grada. Zakonski rok u kojem treba da se izabere novi predsjednik je 30 dana. Do sada, predložena su dva kandidata za predsjednika Skupštine Glavnog grada.

Demokratska narodna partija predložila je odbornicu Ivanu Mašković, dok je Pokret Preoket kandidovao Srđana Perića. Da bi neko od njih postao šef parlamenta mora imati 30 odborničkih glasova, prenosi Dan.