Prema saznanjma "Dana" riječ je o navodnim pripadnicima škaljarskog klana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih: D.R., R.M. i I.B., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo, a protiv okrivljenih R.M. i I.B., i za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, prenosi "Dan".

Prema saznanjma "Dana" riječ je o Dušku Roganoviću, Radovanu Mujoviću i Igoru Bošnjaku, navodnim pripadnicima škaljarskog klana.

- Predmet istrage je djelovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni D.R., a čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga za sada nepoznata lica, tokom 2018. godine, sa ciljem vršenja krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo, pa tako i u cilju lišenja života pokojnog oštećenog P.P., radi sticanja nezakonite moći, što je izvršeno 2. maja 2018. godine, u Nikšiću, na podmukao način – upotrebom eksplozivne naprave velike razorne moći, aktivirane sa daljine, prethodno stvaljene ispod poda putničog vozila pokojnog oštećenog, uz dovođenje eksplozijom u opasnost života još jednog lica koje se nalazilo u vozilu, a koje je zadobilo teške tjelesne povrede - kazali u iz SDT-a.