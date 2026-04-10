Budanov je rekao da se Kijev i Moskva za sada drže svojih „maksimalističkih" stavova u razgovorima, ali da vjeruje da bi se njihovi stavovi mogli približiti u potrazi za kompromisom

Ukrajina i Rusija se kreću ka potencijalnom sporazumu o okončanju rata, objavio je Blumberg, pozivajući se na šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Kirilo Budanov, bivši šef ukrajinske vojne obavještajne službe, rekao je da vidi napredak ka sporazumu, ali je odbio da kaže kako bi izgledao mogući kompromis o teritoriji, što je ključna prepreka u pregovorima.

"Još nije doneta konačna odluka" rekao je on, prema izvještaju.

"Ali, u principu, svi sada jasno razumiju granice onoga što je prihvatljivo. Ovo je ogroman napredak. Svi razumiju da rat mora da se završi. Zato pregovaraju - rekao je Budanov za Blumberg. „Ne mislim da će to potrajati“.

Prekid vatre

Budanov je imenovan za šefa Zelenskog kabineta u januaru i postao je ključni ukrajinski predstavnik u pregovorima između Kijeva i Moskve, kojima posreduju Sjedinjene Američke Države.

Jedini opipljivi rezultat nekoliko rundi pregovora ove godine bila je razmjena ratnih zarobljenika. U najnovijem slučaju u martu, Ukrajina i Rusija su razmijenile 500 zarobljenika.

Druga razmjena oružja je moguća prije pravoslavnog Uskrsa ovog vikenda, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Rusija je objavila 32-časovni prekid vatre tokom dva dana za Uskrs, a Ukrajina je pristala da uzvrati.

Kremlj je saopštio da će prekid vatre biti na snazi od 15 časova u subotu do 23 časa u nedelju.

Budanov je rekao da se Kijev i Moskva za sada drže svojih „maksimalističkih“ stavova u razgovorima, ali da vjeruje da bi se njihovi stavovi mogli približiti u potrazi za kompromisom.

Rusija zahtijeva da se Ukrajina povuče iz djelova Donbasa koje Kijev još uvijek kontroliše, što Ukrajina odbija da učini. Zelenski je rekao da bi, s obzirom na prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana na Bliskom istoku, trilateralni sastanci radi pregovora o miru uskoro mogli da se nastave.