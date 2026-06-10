SDT je protiv okrivljenih R.M. i I.B. pokrenulo istragu i za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT), postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), donijelo je naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih D.R., R.M. i I.B. za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo Nikšićanina Predraga Peda Pejovića u maju 2018. godine, prenose Vijesti.

SDT je protiv okrivljenih R.M. i I.B. pokrenulo istragu i za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

"Predmet istrage je djelovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni D.R. a čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga za sada nepoznata lica, tokom 2018. godine, sa ciljem vršenja krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo, pa tako i u cilju lišenja života pokojnog oštećenog P.P. radi sticanja nezakonite moći, što je izvršeno 2. maja 2018. godine u Nikšiću. Na podmukao način – upotrebom eksplozivne naprave velike razorne moći, aktivirane sa daljine, prethodno stvaljene ispod poda putničog vozila pokojnog oštećenog, uz dovođenje eksplozijom u opasnost života još jednog lica koje se nalazilo u vozilu, a koje je zadobilo teške tjelesne povrede", piše u saopštenju SDT-a

Nikšićanin Predrag Pedo Pejović (58) ubijen je u eksploziji bombe podmetnute ispod automobila, blizu porodične kuće u Nikšiću, a tada je lakše povrijeđen njegov prijatelj Dragan Damjanović (44), koji je bio za upravljačem "renoa senik". (NK-CB180), pišu Vijesti.