Najveće kontrolisano rušenje u posljednjoj deceniji otvara put novom ultraluksuznom kompleksu

Hotel na jednoj od najekskluzivnijih lokacija u Miami srušen je u nedjelju kako bi se napravilo mjesto za novi luksuzni projekat. Stručnjaci za rušenje uspješno su izveli kontrolisanu imploziju bivšeg hotela Mandarin Oriental Miami u dijelu Brickell Key, vještačkom ostrvu na ušću rijeke Majami, preko puta centra grada.

Zvaničnici su saopštili da je riječ o najvećoj imploziji u Majamiju u posljednjih više od deset godina. Zgrada od 23 sprata, otvorena prije 25 godina, urušila se za manje od 20 sekundi nakon detonacija koje su aktivirane oko 8.30 ujutru.

Građani koji su sa bezbjedne udaljenosti posmatrali ovaj događaj navijali su i snimali mobilnim telefonima dok se konstrukcija rušila nakon serije brzih eksplozija. Ubrzo je vazduh ispunila gusta prašina dok se građevinski materijal obrušavao.



Stanovnicima u krugu od oko 244 metra savjetovano je da ostanu u svojim stanovima tokom implozije, sa zatvorenim prozorima i vratima.

Prema kompaniji Swire Properties, rušenje će omogućiti početak izgradnje projekta „The Residences at Mandarin Oriental, Miami“ – kompleksa sa dvije kule koji će obuhvatiti ultraluksuzni hotel i stambene jedinice, a čiji je završetak planiran za 2030. godinu.

Investitori su naveli da je operacija uslijedila nakon gotovo dvije godine detaljnog planiranja i koordinacije sa specijalizovanim izvođačima i gradskim vlastima. Implozija je izabrana kao najbezbjedniji i najefikasniji metod, uz minimalno ometanje i maksimalnu bezbjednost zajednice Brickell Key.

Cijeli događaj imao je i vizuelni uvod – neposredno prije rušenja, pri vrhu zgrade aktivirani su efekti nalik vatrometu u plavim i ružičastim nijansama.