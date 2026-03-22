U snažnoj eksploziji plina u Rimu srušile su se tri zgrade. Dvije osobe su teško povrijeđene, dok je oko 70 ljudi evakuisano.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Stravična eksplozija plinske boce (GPL) izazvala je rušenje tri stambena objekta u rimskom naselju Piana del Sole (područje Ponte Galerija), u ulici Via Tavanjasko. Incident se dogodio u južnom dijelu Rima, u neposrednoj blizini autoputa Rim–Fjumičino i tržnog centra Parco Leonardo.

Esplode una bombola di gpl, crolla una palazzina a Roma: due feriti gravi. Settanta sfollati, danni alle macchine in sostahttps://t.co/K3PbJNGpZD@leggoit — Mummy (@mummy53690440)March 22, 2026

Ključne informacije sa terena:

Žrtve: Prema prvim izvještajima, dvije osobe su teško povrijeđene, a spasioci su tragali za povrijeđenima među ruševinama.



Evakuacija: Oko sedamdeset ljudi je ostalo bez krova nad glavom i trenutno se nalazi na ulici.



Materijalna šteta: Pored potpuno uništenih objekata, silina detonacije oštetila je i brojne automobile parkirane u blizini.



Intervencija: Na licu mjesta nalazi se veliki broj vatrogasnih ekipa i policije koji obezbjeđuju lokaciju i raščišćavaju teren.

Esplosione a#Roma, crollano palazzine a Piana del Sole (quadrante sud di Roma a ridosso della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo) a causa di una bombola gpl: feriti e decine di evacuati

Tre palazzine sono crollate in seguito a una violenza esplosione. Feriti tra le macerie.pic.twitter.com/TmyMtY5lc6 — I fatti nostri (@Infofatti)March 22, 2026

Uzrok nesreće je, prema potvrđenim informacijama, eksplozija boce sa tečnim naftnim gasom koja je dovela do lančanog urušavanja objekata.

Podsjetimo, u eksploziji koja se danas dogodila u Istanbulu, srušile su se dvije zgrade, dok je u toku potraga za dvije osobe za koje se vjeruje da su ostale zarobljene ispod ruševina.