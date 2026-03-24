Juče su na teritoriji Beograda dogodila dva incidenta - u jednom je bačen Molotovljev koktel na kafić na Vračaru, a u drugom je nepoznati napadač bacio ručnu bombu na fitnes centar u Zemunu.

Naime, juče oko 3.30 sati ujutru, za sada nepoznata osoba je bacila ručnu bombu na prostorije fitnes centra.

Oštećeno je i nekoliko automobila koji su bili parkirani u neposrednoj blizini.

I kafić na Vračaru se našao da udaru maskiranih piromana.

Napad se dogodio oko 4.30 sati kada je, nepoznata osoba, bacila Molotovljev koktel.

Plamen je zahvatio dio objekta, izgoreo je šank, ali su zahvaljujući hitnoj intervenciji vatrogasaca-spasilaca veće posledice spriječene.

Niz napada na objekte

Proteklih mjeseci dogodila se serija napada na lokale u Beogradu.

Najčešće maskirani napadači, bacali su bombe, Molotovljeve koktele. Vjeruje se da iza svih napada stoje pripadnici iste kriminalne grupe.

Zbog paljenja lokala je do sada privedeno više osoba. Pripadnici ove kriminalne grupe se sumnjiče i za reketiranje vlasnika lokala.

Od jula do decembra su goreli lokali širom prijestonice - od Vračara i Obilićevog vijenca, preko Žarkova i Topčiderskog parka pa sve do Banovog brda.

"Pao" dio grupe

Dio grupe uhapšen je u jednom beogradskom restoranu i to zbog sumnje da su u dužem vremenskom periodu obilazili privredne subjekte i ugostiteljske objekte, navodno, nudeći zaštitu od tkz. "vračarskog klana" i tražeći novac za svoje usluge.

Tada su privedene četiri osobe među kojima je i Aleksandar A. zvani Kravica koji je označen kao vođa grupe.

Neposredno nakon hapšenja, bačena je bomba na restoran u kojem se dogodilo hapšenje.

"Mladi se bore ko će biti najopasniji"

Milan Milović, pukovnik u penziji, ispričao je ranije da se mladi bore ko će biti najopasniji, odnosno, najdominantniji u Beogradu.

"Sve se vrti oko novca. E sad, gledajte, šta će biti? Ukoliko država sa svojim bezbjednosnim službama ne kontroliše ulicu, uličarski rečeno, onda će mafija da preuzme ulicu. Ali kao što se vidi iz rezultata policija je uhapsila sve vinovnike ovih krivičnih djela", rekao je Milan Milović.

Milović je pojasnio da su maloljetnici "idealni".

"Njih lako vrbujete, uvučete ih u neke dugove koje oni ne mogu da vrate, onda izvrše ubistva. Sami su nalogodavci, koji su u stvari mozak te cijele organizacije, svjesni da će ta djeca od 15 godina imati sigurno blaže kazne. Često ta djeca i ne znaju ko je stvarni naručilac nekih krivičnih djela", dodao je Milović.

