Ručna bomba bačena je na poznati fitnes klub u Zemunu. Istraga je u toku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Stanovnike mirnog dijela Zemuna rano jutros uznemirila je snažna eksplozija kada je, za sada nepoznata osoba, bacila ručnu bombu na prostorije poznatog fitnes kluba u ulici Pregrevica.

Do incidenta je došlo oko 03:30 časova. Prema prvim informacijama, napadač je aktivirao eksplozivnu napravu i bacio je direktno na objekat, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Iako je pričinjena značajna materijalna šteta, srećom nema povrijeđenih lica, s obzirom na to da je klub u tom trenutku bio zatvoren i da se niko nije nalazio u neposrednoj blizini.

Od siline detonacije na objektu su popucala gotovo sva stakla, a unutrašnjost kluba je djelimično oštećena. Geleri su zahvatili i nekoliko automobila koji su bili parkirani ispred samog ulaza, ostavljajući vidna oštećenja na limariji i staklima vozila.

"Pukla je jako, kao da je ratno stanje. Sreća je što u to doba nema nikoga na ulici, inače je Pregrevica prometna jer ljudi ovdje šetaju i treniraju", navodi jedan od stanara okolnih zgrada.

Policijski uviđaj u toku

Policija je ubrzo nakon eksplozije blokirala ovaj dio Zemuna. Uviđaj je trajao satima, a prikupljeni su dokazi i snimci sa sigurnosnih kamera okolnih objekata kako bi se identifikovao počinitelj.

Motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

Bačena bomba na pivnicu

Podsjetimo, pre sedam dana u Beogradskoj ulici u Zemunu, bačena je eksplozivna naprava na jednu poznatu pivnicu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nepoznato lice je pod okriljem noći prišlo objektu i bacilo napravu, najvjerovatnije ručnu bombu, a potom pobjeglo u nepoznatom pravcu.

(Telegraf/MONDO)