"Zlata je često išla na turneje, navukli su ga": Hasan Dudić otkrio da mu je sin imao problem sa kockom

Pjevač Hasan Dudić otkrio je kako je njegov sin postao zavistan od kocke.

Hasan Dudić je poručio da "treba skinuti sramotu" sa problema zavisnosti od kocke i opisao kako je njegov sin još kao mlad upao u loše društvo i završio na automatima.

"Ja sam, u stvari, prije bio kockar. Moj sin je kockao prije 15 godina, 20, i on je stao. On ima veliku djecu i sad se bavi muzikom, u rijalitiju je i otvara neki studio. Ja sam ga podržao u svemu", rekao je Hasan.

"Kada je došao u Beograd, navukao se"

Kako tvrdi, problem je počeo kada je njegov sin iz Šapca došao u Beograd.

"Dok je bio u Šapcu, bio je dete za primjer. Kad je došao u Beograd, Zlata je često išla na turneje, ja sam bio u inostranstvu i radio, a njega je čuvala kućna pomoćnica. Nije imao kontrolu kao prije i navukli su ga", ispričao je Dudić.

On tvrdi da su sina u svijet kocke uvukli ljudi koji su mu se predstavljali kao prijatelji.

"Imao je neki svoj novac da kupi klavijature i ta ličnost ga je povela. Ne volim ni da pričam o tome, baš mi ne prija. Tamo stari kockari odmah znaju ko ima para i čekaju: 'Evo, pomoći ću ti, daću ti 1.000 ili 2.000 eura, pa ćeš vratiti više.' Ima tih ljudi na kilo, hvataju one koji gube, a on jadan hoće da dobije nazad ono što je izgubio", rekao je Hasan.

"Od malih nogu sam sa kockarima"

Pjevač je objasnio da je svet kocke upoznao još kao dijete, odrastajući u šabačkoj mahali.

"Ja sam od malih nogu s kockarima. Odrastao sam u Šapcu, gdje je narod bio borben i vrijedan. Kad dođe zima, išlo se po vašarima i kirbajima. Ja sam još sa šest godina prodavao lutrije, rulete i razne nagradne igre. To je bila obična prevara za ljude. Nekad su varali drugačije, a danas je to kulturno varanje", rekao je on.

Posebno je upozorio na dostupnost kocke putem mobilnih telefona i interneta.

"Sad na telefonu imaš rulet i sve prevare imaš u toj đavoljoj stvari, u telefonu", zaključio je Dudić.

