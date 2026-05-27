Priredio koncert ljenjivcu pa se desilo neočekivano: Video oduševio sve, od solo nastupa do dueta

Čovjek poznat po tome što uz gitaru pjeva životinjama u zološkom vrtu, ovog puta podijelio je snima sa ljenjivcem koji mu se pridružio.

Izvor: Instagram printscreen / plumesofficiel

Jedan muzičar postao je viralan po svojim videima u kojima najrazličitijim životinjama u zoološkom vrtu uz gitaru priređuje prave serenade.

Ovog puta to je učinio sa ljenjivcem, koji je uživao u baladi dok je visio sa drveta, pa je odlučio da mu se pridruži.

Ove simpatične životinje stekle su velike simpatije nakon crtaća "Ledeno doba" u kojem je jedan od glčavnih likova upravo Ljenjivac Sid. Inače, ljenjivci mogu da žive i do 40 godina, a svoje ime "pravdaju" time što spavaju 10 sati dnevno.

