Snažno nevrijeme pogodilo je Sloveniju, donoseći grad, olujne udare vjetra i poplave. Vatrogasci su imali pune ruke posla u više regiona.

Izvor: Meteoinfo Slovenija/Facebook

Sloveniju je pogodio novi talas snažnih grmljavinskih nevremena koji se iz zapadnog i centralnog dijela zemlje postepeno premješta ka jugu, uz obilne pljuskove, olujne udare vjetra i lokalni grad, izveštava slovenačka meteorološka služba Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Kako navodi ARSO, radarski podaci pokazivali su razvoj jačih padavina nad područjem Tolmina, kao i mogućnost pojave grada i jakih udara vetra. Sistem nevremena tokom dana zahvatio je više regiona, pri čemu su vatrogasne službe imale brojne intervencije zbog oborenih stabala, oštećenih krovova i prodora vode u objekte.

Prema izvještajima sa terena, grad je zabilježen u više mjesta, uključujući Tolmin, Kobarid, Bovec i Bled. Lokalno je padao i grad većih dimenzija, dok su jaki pljuskovi izazvali poplave objekata i saobraćajnica.

Na području Bleda vatrogasci su ispumpavali vodu iz stambenih objekata i građevinskih jama. Poplave izazvane atmosferskim vodama zabilježene su i u Tolminu i Dupleku, gdje su problemi nastali i na samoj putnoj infrastrukturi.

Na sjeveroistoku zemlje problem je predstavljao jak vjetar koji je obarao stabla i oštećivao krovove. Najviše posla bilo je u Svetoj Ani, Lenartu, Dupleku i Gornjoj Radgoni, gdje vatrogasci i dalje uklanjaju oborena stabla sa puteva, a prijavljena su i oštećenja na dimnjacima i krovovima kuća.

ARSO upozorava da su tokom prolaska oluja mogući kratkotrajni, ali intenzivni pljuskovi, kao i brz pad temperature za 10 do 15 stepeni.

Podsjetimo, Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je da se tokom večeri Vojvodini očekuje rijetka pojava kiše ili pljuska, dok su u toku noći i pred jutro kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom izvjesniji na teritoriji južne Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, uključujući i područje Beograda.

(Večernji/MONDO)