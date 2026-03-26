Nadzorna kamera u Kafr Kasim zabilježila je zastrašujući trenutak kada je snažna eksplozija pogodila parkirani automobil i odbacila ga visoko u vazduh, dok su lokalne vlasti saopštile da je u napadu povrijeđeno više osoba.

Nadzorna kamera zabilježila je trenutak direktnog udara u parkirani automobil u gradu Kafr Kasimu u Izraelu, u ranim jutarnjim satima. Silina eksplozije bila je tolika da je vozilo odbačeno visoko u vazduh.

Na snimku se vide dvije osobe kako izlaze iz susjednog automobila i ulaze u obližnju kuću samo 25 sekundi prije same eksplozije. BBC je potvrdio autentičnost snimka upoređivanjem zabilježene ulice sa satelitskim snimcima tog područja.

An Iranian rocket with cluster sub munitions is so powerful, it can throw vehicles up in the air.



One got through this morning in central Israel and did just that.pic.twitter.com/B4m312Gb32 — James J. Marlow (@James_J_Marlow)March 26, 2026

Izraelska hitna pomoć, Magen David Adom, saopštila je da je u napadu povrijeđeno pet osoba. Lokalne vlasti navode da je grad pogodila kasetna municija, što je izazvalo dodatnu paniku među stanovništvom. Kafr Kasim se nalazi u središnjem Izraelu, oko 20 kilometara sjeveroistočno od Tel Aviva, i direktno je na udaru u trenutnoj eskalaciji sukoba.