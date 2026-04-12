Vozač hitne pomoći Luka Spada uhapšen je zbog sumnje da je ubio šest pacijenata ubrizgavanjem vazduha. Istraga je u toku.

Izvor: YouTube/Printscreen/CagliariEmergency 118

Vozač hitne pomoći Luka Spada (27) uhapšen je u Forli, u Italija, zbog sumnje da je tokom transporta pacijenata ubio šest starijih osoba ubrizgavanjem vazduha u vene, saopštilo je tužilaštvo.

Prema navodima istrage, nalog za hapšenje izdat je nakon rezultata obdukcije 85-godišnje Deana Mambeli, koja je preminula nakon što je u novembru prevezena iz bolnice u ustanovu za fizikalnu terapiju, prenosi Republika.

Spada, bivši radnik Crveni krst, prethodno je bio suspendovan dok se vodila istraga o pet ranijih smrtnih slučajeva, prenosi Euronews pozivajući se na Tanjug.

Istraga je pokrenuta nakon smrti starije žene tokom transporta u novembru, a obdukcija je, prema sudskim dokumentima, pokazala znakove vazdušne embolije, što je ukazivalo na moguću "injekciju vazduha".

Tokom istrage, italijanska policija i karabinjeri izvršili su više pretresa, uključujući i prostorije pogrebnih preduzeća sa kojima je osumnjičeni ranije sarađivao.

Osumnjičeni je negirao krivicu, tvrdeći da je "samo vozio" i da se protiv njega koriste slučajne okolnosti, dok je sud naložio pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i uticaja na svjedoke.

On je, između ostalog, osumnjičen i za ubistvo Vitorijo Benini, saksofoniste koji je preminuo u 84. godini 13. oktobra, nekoliko dana nakon što je prevezen kolima hitne pomoći kojima je upravljao Spada.

Istraga o svim okolnostima smrti pacijenata je u toku, a svi slučajevi koji se ispituju dogodili su se između februara i novembra 2025. godine, tokom ili ubrzo nakon transporta u vozilu hitne pomoći kojim je upravljao osumnjičeni.