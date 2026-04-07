Srbin u Italiji suočen s novom optužnicom. Posle hapšenja za ubistvo iz 2016, DNK ga povezao i sa brutalnom pljačkom iz 2009. godine u okolini Torina.

Milan Uskoković (64) koji je prošle godine uhapšen u Italiji nakon što je otkriveno da je skoro 10 godina ranije ubio i zakopao Mimčilu Momu Bakala, preduzetnika iz Bosne, suočava se sa još jednom optužnicom u Italiji!

Naime, nakon hapšenja, otkriveno je da ubistvo Bakala nije jedini zločin koji je ovaj Srbin počinio, pa je sada protiv njega podignuta i optužnica za pljačku iz davne 2009. godine!

"Uskoković je prvi zločin počinio prije 17 godina u mestu Leini. Sa trojicom saučesnika tada je upao u kuću starijeg bračnog para. Pretukli su njih i njihovog sina, pa ih opljačkali. Iako je djelovalo da se vinovnik ovog krivičnog djela nikada neće otkriti, ispostavilo se da je Srbin učestvovao", prenose italijanski mediji i dodaju da je pljačka iz 2009. godine riješena zahvaljujući DNK tragovima.

"Pošto je Srbin uhapšen 2025. godine zbog sumnje da je ubio Bakala, uzet mu je DNK, a upoređivanjem biološkog materijala sa materijalima iz policijske baze došlo je do poklapanja sa tragom izutzetim sa mjesta pljačke 16. aprila 2009. godine. Tako da se Srbin sada suočava sa još jednom optužnicom koja je stigla do suda u Torinu. Pripremno ročište u ovom slučaju zakazano je za 25. maj", pišu mediji iz Italije i dodaju da je interesantno da je Uskoković pljačku počinio baš na dan svog rođendana.

U istrazi pljačke kuće, svjedočio je sin bračnog para David Tedoldi, koji sada ima 45 godina. Kako je ispričao, kobne večeri oko 22 sata u kuću su upali muškarci maskirani fantomkama, dok je porodica gledala televiziju.

"Jedan mi je poprskao lice biber sprejom i udario me kundakom pištolja u glavu. Pao sam u lokvu krvi. Potom su mi vezali desnu ruku i nogu kanapom", prisjetio se David i dodao da su se razbojnici onda ustrijemili na njegovu majku Paskvalinu Rubato.

"Čuo sam ih kako viču: "Gdje je sef?"", ispričao je on.

Kako je dalje naveo, pretresli su cijelu kuću, ali su pronašli samo ormarić za lovačke puške, koji su odnijeli zajedno sa 2.500 eura i čekom od 18.000 eura za telad prodatu nekoliko dana ranije. Majku su mu, prije odlaska, zatvorili u kupatilo, sa ljepljivom trakom preko usta.

Najviše je, međutim, bio ugrožen njegov otac, Italo Tedoldi.

"Tata je bio je u spavaćoj sobi kada su mu razbojnici pritisli jastuk na lice. U svom tom ludilu, tata je ostao priseban i pravio se mrtav sve dok napadači nisu otišli", ispričao je David tokom istrage, prisjećajući se jezive torture.

Odmah nakon odlaska razbojnika, pozvana je Hitna pomoć i policija koja je prikupila dozake, između ostalog u kući je zatečen pištolj koji su razbojnici zaboravili.

"Na okviru pištolja je bio DNK trag i upravo je to moglo da se misterija riješi nakon 17 godina", navode izvori.

Podsjetimo, Uskoković je uhapšen u julu 2025. godine zbog sumnje da je 27. jula 2016. ubio Momčila Bakala, dajući mu velike doze ljekova. Prema istrazi tužioca Alesandra Gala iz Ivree, Uskoković ga je potom zakopao u ulici Strada Villaretto, nakon što je naterao sinа žrtve da iskopa rupu.

"Moj klijent tvrdi da je nevin u oba slučaja, radi se samo o indicijama, bez konkretnih dokaza", izjavio je Uskokovićev advokat Fabricio Bonfante.

"Čak je pretjerano to što se nalazi u pritvoru, samo zato što strahuju da bi mogao da pobjegne u Srbiju. On ima dosta ranijih presuda, ali sve zbog krađa, ove optužbe su mnogo teže", tvrdi advokat Srbina.

