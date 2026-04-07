Dvanaestogodišnji dječak i njegovi roditelji poginuli su u noćašnjem ukrajinskom napadu dronom na njihov stan u ruskoj Vladimirskoj oblasti, izvijestili su regionalni guverner Aleksandar Avdejev i lokalni zvaničnici.

Napad se dogodio u Aleksandrovskom okrugu na zapadu oblasti, piše Rojters.

Djevojčica preživjela sa teškim opekotinama

Prema navodima lokalnih zvaničnika, dječakova petogodišnja sestra preživjela je napad. Zadobila je teške opekotine i prevezena je u bolnicu gdje joj se ukazuje ljekarska pomoć.