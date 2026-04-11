Tokom sukoba, Izrael je izveo 1.000 vazdušnih napada na Iran, uz značajne gubitke na obe strane.

Izraelske odbrambene snage bacile su oko 18.000 bombi na Iran tokom više od pet nedelja rata, prema podacima koje su objavili izraelski mediji, a koje je u subotu potvrdio vojni portparol. Prema izvještajima koje su prvi objavili izraelski mediji, Izrael je izveo više od 1.000 talasa vazdušnih napada. Dodatni detalji o vrsti i veličini upotrebljene municije nisu objavljeni.

Iran uzvratio balističkim raketama

Prema dostupnim podacima, Iran je ispalio oko 650 balističkih raketa, od kojih je više od polovine bilo opremljeno bojevim glavama sa kasetnom municijom.

Više od 7.000 ranjenih

Prema izraelskim podacima, 20 civila je poginulo u iranskim napadima, dok su na Zapadnoj obali ubijena četiri Palestinca. Više od 7.000 ljudi je ranjeno, saopštilo je izraelsko ministarstvo zdravlja.

Izraelska vojska je saopštila da je izvela više od 10.800 pojedinačnih udara na 4.000 ciljeva u Iranu, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, lansere raketa, postrojenja za proizvodnju oružja, nuklearna postrojenja, kao i sedišta i komandne strukture.

Kasetna municija pogodila naseljena mjesta

Najmanje 16 projektila sa konvencionalnim bojevim glavama, od kojih je svaka nosila nekoliko stotina kilograma eksploziva, pogodilo je stambena područja u Izraelu, izazivajući značajnu štetu. U oko 50 incidenata iranske rakete sa kasetnom municijom pogodile su naseljena područja, što je dovelo do stotina odvojenih mjesta udara.

Izrael je naveo da je uništio ili onesposobio oko 60 odsto od procenjenih 470 lansirnih sistema balističkih raketa. Na početku rata procenjivalo se da Iran posjeduje oko 2.500 balističkih raketa, dok obaveštajni podaci sada ukazuju da je ostalo oko 1.000 raketa sposobnih da dosegnu teritoriju Izraela.

Iran prijavio više od 3.000 mrtvih

Iran je prijavio više od 3.000 smrtnih slučajeva u sukobu koji je izbio 28. februara. Norveška organizacija za zaštitu ljudskih prava procenila je da je u ratu poginulo najmanje 7.650 ljudi, uključujući 1.030 civila.

Prema podacima Crvenog polumeseca, više od 125.000 civilnih objekata u Iranu oštećeno je ili potpuno uništeno u izraelskim i američkim napadima.