Američki ratni brod je pokušao da prođe Ormuski moreuz, Iran je odmah upozorio na moguće napade.

Nekoliko ratnih brodova američke mornarice prošlo je danas kroz Ormuski moreuz, potvrdio je američki zvaničnik. Kako navodi Axios, ovo je prvi put od početka rata da su američki ratni brodovi prošli tim strateški važnim plovnim putem. Operacija nije bila koordinisana sa Iranom.

Prema navodima američkih izvora, cilj akcije bio je da se podstakne poverenje komercijalnih brodova da nastave plovidbu kroz moreuz. Operacija je izvedena u trenutku kada u Pakistanu počinju mirovni pregovori između dvije strane.

"Riječ je o operaciji čiji je cilj obezbeđivanje slobode plovidbe međunarodnim vodama", rekao je američki zvaničnik.

Iran: Američki razarač se povukao posle upozorenja

Iran, međutim, tvrdi da se američki razarač povukao iz pravca Ormuskog moreuza nakon što mu je upućeno ozbiljno upozorenje. Prema iranskim izvorima, oružane snage su pratile kretanje američkog broda koji je isplovio iz luke Fudžejra, nakon čega su obavijestile svoju pregovaračku delegaciju.

Teheran je, preko pakistanskog posrednika, poručio da će razarač biti napadnut u roku od 30 minuta ukoliko nastavi da se kreće ka moreuzu. Ubrzo nakon toga, američki brod je, prema iranskim tvrdnjama, zaustavio kretanje i promenio kurs.

Moreuz ključna tačka primirja

Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza jedna je od ključnih stavki sporazuma o prekidu vatre između SAD i Irana. Ovaj uski plovni put, uz južnu obalu Irana, od presudnog je značaja za globalnu trgovinu i snabdevanje energentima.

Međutim, od proglašenja primirja kroz moreuz je prošao mali broj brodova. Američki zvaničnik je ranije ove nedelje priznao da brodovi nisu prolazili zbog iranskog zastrašivanja.

Tramp najavio čišćenje mina

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na svojoj mreži Truth Social da je pretnja morskim minama bila glavni razlog zbog kojeg su brodovi izbegavali prolazak kroz moreuz.

"Sada započinjemo proces čišćenja Ormuskog moreuza kao uslugu zemljama širom svijeta, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju, Francusku, Nemačku i mnoge druge", poručio je Tramp.

