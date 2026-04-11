Pred istorijski sastanak, Tramp je komentarisao pregovore sa Iranom, i istakao da je ključni cilj sporazum bez nuklearnog oružja.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Trump obratio se novinarima dok se ukrcavao u avion na putu ka Šarlotsvil u saveznoj državi Virdžinija.

Na pitanje šta je rekao potpredsjedniku Džej Di Vens prije njegovog odlaska u Islamabad na pregovore o prekidu vatre, Tramp je odgovorio: "Poželio sam mu sreću".

.@POTUSon talks in Islamabad: "We'll find out what's going on. They're militarily defeated and now we're going to open up the [Strait]... You have a good team and they meet tomorrow. We'll see how it all works out."pic.twitter.com/5Ol1SHZCKi — Rapid Response 47 (@RapidResponse47)April 10, 2026

Tramp je rekao da nije siguran da li će pregovori između Sjedinjene Američke Države i Iran biti jednokratni ili će se nastaviti u narednim nedjeljama. Na pitanje da li postoji rezervni plan, poručio je: "Ne treba vam rezervni plan".

Na dodatno pitanje novinara kako bi izgledao dobar sporazum sa Iranom, Tramp je kratko odgovorio: "Bez nuklearnog oružja", uz napomenu da smatra da je promjena režima već nastupila.

Govoreći o Ormuski moreuz, Tramp je rekao da će on biti otvoren "prilično uskoro", ali je dodao da Sjedinjene Američke Države nijesu zavisne od njega.

Na navode da bi Iran mogao da naplaćuje prolaz brodovima kroz moreuz, Tramp je odgovorio: "Nećemo dozvoliti da se to dogodi".