Donald Tramp najavio opremanje američkih ratnih brodova za mogući napad na Iran, ukoliko pregovori u Pakistanu ne uspeju.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je za "The New York Post" da se američki ratni brodovi ponovo opremaju najmodernijim naoružanjem kao priprema za moguće nastavak napada na Iran, ukoliko mirovni pregovori u Pakistanu ne uspeju.

Njegova poruka dolazi u trenutku kada se potpredsjednik Džej Di Vens uputio u Islamabad, gdje bi trebalo da učestvuje u završnoj rundi razgovora sa iranskom delegacijom.

Ključni ljudi za pregovaračkim stolom

Vensu će se u pakistanskoj prestonici pridružiti specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner. Pregovori dolaze nakon dvonedeljnog primirja koje je dogovoreno ranije ove nedelje.

Na pitanje veruje li u uspjeh razgovora, Tramp je u telefonskom intervjuu poručio:

"Znaćemo za otprilike 24 sata. Uskoro će sve biti jasno."

Prijetnja vojnom akcijom

"Spremni smo za novi početak. Punimo brodove najboljim streljivom, najboljim oružjem koje je ikad napravljeno – čak i boljim od onoga kojim smo ih ranije uništili", rekao je Tramp.

"Ako ne postignemo dogovor, upotrebićemo ga, i to veoma efikasno", dodao je američki predsjednik.

Šta se traži od Irana?

Očekuje se da će pregovori biti fokusirani na američke zahtijeve da Iran preda oko 450 kilograma obogaćenog uranijuma, za koji se veruje da je duboko zakopan, kao i da ponovo otvori Ormuski moreuz za međunarodni saobraćaj.

Tramp je naglasio da je ponovno otvaranje ovog strateški važnog prolaza ključni dio svakog mogućeg sporazuma, iako je promet kroz moreuz i dalje minimalan.

Među ostalim temama su i prekid iranske podrške regionalnim saveznicima, status balističkog raketnog programa, kao i zahtev Teherana za ukidanjem američkih sankcija.

Podsjetimo, prethodno je Iran postavio utimatume

Sumnje u iranske namere

Iransku delegaciju u Islamabadu predvodi ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

Arakči je i ranije insistirao da Iran ima neotuđivo pravo na obogaćivanje urana.

"Imamo posla s ljudima za koje ne znamo da li govore istinu ili ne", rekao je Tramp.

"Nama u lice govore da odustaju od nuklearnog oružja, a onda pred novinarima tvrde suprotno. E pa, videćemo", zaključio je.

(Index.hr/Mondo)