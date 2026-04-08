Tramp je odložio bombardovanje Irana za dvije nedelje.
Američki predsednik Donald Tramp je pristao da odloži bombardovanje Irana za dvije nedelje. Odluka je donijeta na manje od sat i po vremena od prethodnog roka.
Tramp je odluku saopštio na svojoj društvenoj mreži "Truth social". Otkrio je da je od ovog trenutka na snazi obostrani prekid vatre i da se bombardovanje odlaže ukoliko Iran momentalno otvori i oslobodi Ormuski moreuz.
"Na osnovu konverzacije sa premijerom Pakistana Šehbazom Šarifom i generalom Asimom Munirom iz Pakistana, koji su tražili da odložim destruktivnu silu koju sam poslao u Iran, dogovoreno je momentalno i bezbjedno oslobođenje Ormuskog moreuza. Pristao sam da odložim bombardovanje i napad na Iran na period od dvije nedelje.
Ovo će biti obostrani prekid vatre! Razlog leži u tome što smo mi već ispunili naše vojne ciljeve.
Dobili smo predlog mira od 10 tačaka, mislim da je to dobra baza za pregovore. Skoro oko svega smo se usaglasili i period od dvije nedelje će nam dati dovoljno vremena da finalizujemo dogovor", naveo je Tramp.
Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.