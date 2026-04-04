U ruskom dron napadu na Nikopolj poginulo je pet, 19 povređeno, cilj pijaca. Napadnuti su i Sumi i Taganrog.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

U ruskom napadu dronom koji je jutros izveden na ukrajinski grad Nikopolj u Dnjepropetrovskoj oblasti ubijeno je pet osoba, a 19 je povrijeđeno. Cilj napada bila je gradska pijaca, saopštio je ured glavnog tužioca. Prema saopštenju, ruske snage napale su pijacu u Nikopolju bespilotnom letjelicom danas oko 9:50. U napadu su oštećeni prodajni prostori na pijaci.

Napad na Sumi

Ovaj napad uslijedio je nakon što su ruske snage tokom noći sa 3. na 4. april gađale stambeno područje u gradu Sumi.

U tom napadu izbio je požar u jednoj višespratnici, a povrijeđeno je 11 osoba, među kojima i jedan tinejdžer.

Rusi: Jedna osoba poginula u napadu na Taganrog

Sa ruske strane, guverner Rostova Jurij Sljusar saopštio je da je jedna osoba poginula, a četiri su povrijeđene u Taganrogu, gradu u toj regiji. U tom gradu na Azovskom moru nalazi se fabrika aviona i dvije fabrike koje proizvode dronove.

Ukrajina se brani od pune ruske invazije od februara 2022.