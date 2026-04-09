Rastuće tenzije na Bliskom istoku već se prelijevaju na globalno tržište, a vodeće međunarodne organizacije upozoravaju da bi posledice sukoba mogle ozbiljno da ugroze dostupnost hrane širom svijeta.

Vodeće svetske finansijske i humanitarne organizacije upozorile su da rat na Bliskom istoku ugrožava globalnu bezbjednost hrane.

Lideri Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svetskog programa za hranu (WFP) ističu da će nagli rast cijena nafte, prirodnog gasa i đubriva neminovno dovesti do viših cijena hrane i otežanog pristupa namirnicama širom svijeta.

Posledice sukoba

"Sukob na Bliskom istoku iz korena menja živote i ugrožava opstanak ljudi u regionu, ali i mnogo šire", navele su organizacije u zajedničkom saopštenju.

Upozorili su da će teret poremećaja u lancima snabdevanja hranom, gorivom i đubrivima najteže pogoditi najugroženije grupe. To se posebno odnosi na siromašne zemlje koje zavise od uvoza, a koje će se suočiti sa najvećim izazovima, prenosi Index.