Predsjednik parlamenta Irana smatra da je prekid vatre besmislen zbog tri prekršaja Izraela i Sjedinjenih Država.

Predsjednik parlamenta Irana Bager Galibaf se oglasio na društvenim mrežama povodom prekida vatre na Bliskom istoku koji je stupio na snagu od danas od ranih jutarnjih časova. Prema njegovim rečima, prekid vatre trenutno nema nikakvog smisla zbog tri vrste različitih prekršaja od strane, kako on tvrdi, Izraela i Sjedinjenih Država, prenosi "Skaj".

Galibaf je u objavi na svom "X" nalogu naveo da su načinjena tri prekršaja zbog čega smatra da ovakav prekid vatre nema smisla. To su:

Nastavljeni su napadi na jug Libana bez prestanka Narušen je vazdušni prostor Irana (tokom popodneva aktiviran je bio PVO zbog napada) Onemogućava se pravo Iranu da nastavi sa obogaćivanjem uranijuma

O tome je govorio i iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči. Naveo je da Sjedinjene Države moraju da odaberu - ili poštovanje prekida vatre ili nastavak rata preko Izraela.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, dok je od 8. aprila na snazi dvonedeljni prekid vatre.