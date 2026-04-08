Tramp bacio u đubre iranski predlog za kraj rata na Bliskom istoku.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit je održala konferenciju za medije na kojoj je govorila o poslednjim događajima u ratu na Bliskom istoku. Otkrila je predstavnicima medija da je američki predsjednik Donald Tramp pobjesnio kada je pročitao iranski predlog za kraj rata.

Vrhovni savet Irana objavio je 10 uslova za kraj rata. Prema njenim riječima, Tramp je pročitao predlog, zgužvao ga i odmah bacio u đubre.

"Inicijalni predlog Irana je predsjednik Tramp bacio u đubre. On je fundamentalno neozbiljan.

Iranski režim je prihvatio realnost i sastavio je plan od 10 tačaka koji se slaže sa našim predlogom od 15 tačaka. Plan koji su nam privatno iznijeli je potpuno drugačiji.

Ideja da bi predsjednik Tramp prihvatio listu želja Irana je apsurdna. Ono što Iran javno objavljuje se značajno razlikuje od ongoga što oni govore Trampu privatno", započela je Levit.

Potom je govorila o crvenim linijama Trampa. Saopštila je da se one nisu promenile.

"Trampove crvene linije, prije svega da Iran ne može da obogati uranijum koji bi mogao da se iskoristi za nuklearno oružje, ostaju", dodala je ona, prenosi "Skaj Njuz".

Kako glasi iranski predlog za kraj rata?

Vrhovni savet Irana objavio je 10 uslova za kraj rata na Bliskom istoku. To su:

Obavezivanje Sjedinjenih Država da neće više napadati Iran Nastavak kontrole Irana nad Ormuski moreuzom Iran ima pravo da obogaćivanje uranijuma Ukidanje svih primarnih sankcija Ukidanje svih sekundarnih sankcija Prestanak svih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Prestanak svih rezolucija Međunarodne agencije za atomsku energiju Isplata štete Iranu Povlačenje američke vojske iz svih vojnih baza na Bliskom istoku Totalni prekid rata na Bliskom istoku, uključujući i prekid napada na Hezbolah

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, dok je od 8. aprila na snazi dvonedeljni prekid vatre.