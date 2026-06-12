Nejmar će propustiti grupnu fazu Svetskog prvenstva, a Brazil se nada da će biti spreman za nokaut fazu.

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Nejmar se spakovao i otišao na Svetsko prvenstvo, sa torbom punom luksuznih satova, ali sada je cijeli Brazil u panici. Kako javljaju tamošnji mediji najvoljeniji brazilski fudbaler bi mogao da propusti kompletnu grupnu fazu Svjetskog prvenstva.

"Selesao" prvi meč igra 13. juna sa Marokom, zatim šest dana kasnije ima meč sa Haitijem, pa 24. juna zatvara grupnu fazu sa Škotskom. Teško da će imati problema da prođu grupu, ali svejedno Anćeloti je Nejmara zvao da bi igrao, a ne da bi povrijeđen sjedio na klupi.

Mnogi strašni igrači poput Žoaoa Pedra, Igora Žezusa, Entonija, Rišarlisona, Gabrijela Žezusa, Džoelintona, Savinja, nisu pozvani da bi se napravilo mjesto za Nejmara, a on je sada pod znakom pitanja,

Sada već iskusni ofanzivac se nije naigrao prethodnih godina. Otkako je otišao iz Pari Sen Žermena jedva da je uopšte bio zdrav, ali je uspio da se oporavi u posljednjih šest mjeseci i zaigra za Santos. Ostavio je svoj klub u prvoj ligi Brazila bravurama u domaćem prvenstvu, ali se povrijedio u pretposljednjem meču.

Sada novinar Niko Dijas Menendes iz "Teledeportea" ističe da će najvjerovatnije propustiti sve mečeve grupne faze zbog povrede lista. Realno bi jedino bilo bitno da nastupi protiv Maroka, ali je i Maroko ostao bez dva startera pred sam početak Mundijal. Nejmar još uvijek nije priključen trenažnom procesu, samo se zagrijava i radi lakše vježbe.

Ljekarski tim za sada procjenjuje da će se zbog sistema takmičenja i nešto lakše grupe za Brazil bolje Nejmar osjećati ako bude spreman za takmičenje od nokaut faze.