U okviru projekta MEP, koji Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija realizuje u saradnji sa Evropskom investicionom bankom, raspisan je tender za izbor projektanta koji će izraditi idejno rješenje i glavni projekat za izgradnju nove osnovne škole na Zabjelu.

Izvor: MPNI

Planirana škola gradiće se na urbanističkoj parceli UP D1.1, u okviru Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 8“. Parcela površine 12.825 kvadratnih metara ustupljena je za potrebe izgradnje škole od strane Glavnog grada.

Prema projektnom zadatku, škola će biti savremen i funkcionalan objekat bruto građevinske površine oko 8.000 kvadratnih metara. Kapacitet škole predviđen je za 620 učenika u jednoj smjeni, odnosno do 1.240 učenika u dvije smjene.

Planirano je da objekat sadrži četiri klastera sa ukupno 11 matičnih učionica, pet predmetnih i 14 specijalizovanih učionica. U sklopu škole biće izgrađene i dvije fiskulturne sale sa pratećim sadržajima, četiri učionice na otvorenom, kao i sportski tereni.

Poseban akcenat stavljen je na koncept klasterske organizacije prostora, koji podrazumijeva grupisanje učionica i pratećih sadržaja u funkcionalne cjeline povezane zajedničkim multifunkcionalnim prostorom. Ovakav model organizacije trebalo bi da unaprijedi saradnju među odjeljenjima, omogući veću preglednost prostora i stvori kvalitetnije uslove za nastavu i boravak učenika.

Iz Ministarstva navode da će škola biti projektovana kao moderno obrazovno zdanje, sa savremenim arhitektonskim rješenjima i funkcionalnim unutrašnjim prostorom prilagođenim potrebama učenika i nastavnog osoblja.