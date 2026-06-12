Premijer Pakistana saopštio da je nikad bliži kraj rata na Bliskom istoku.

Izvor: Abbas Fakih / AFP / Profimedia

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif se oglasio na svom "X" nalogu povodom današnjeg incidenta sa pojedinim medijima u Iranu kada su procurele odredbe sporazuma o kraju rata na Bliskom istoku. Zamolio je za strpljenje i otkrio je da je kraj rata na Bliskom istoku nikad bliži.

"Dok traju pregovori uz posredstvo Pakistana, mi smo u potpunosti svesni kampanje dezinformacija koje sabotiraju mirovni sporazum. Na stranu ta buka, možemo da potvrdimo da je finalna verzija mirovnog sporazuma postignuta i Pakistan sada radi sa obije strane na finalizaciji narednog koraka. Mir nikada nije bio bliži nego sad", naveo je premijer Pakistana.

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz)June 12, 2026