Američki plejmejker Kris Džouns odlučio je da je prelazak u Beograd najbolja odluka za njega i čitavu porodicu.

Izvor: Nicolas Koutsokostas / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni plejmejker Kris Džouns pojačaće Crvenu zvezdu ovog ljeta, ali će se na ozvaničenje sačekati dok ne završi posao u izraelskom prvenstvu sa Hapoelom iz Tel Aviva. Pokušavali su Izraelci da ga zadrže uprkos pregovorima kojima su dugo trajali, ali je na kraju Amerikanac prelomio na nagovor porodice.

Kako se bezbjednosna situacija u Izraela mijenja iz dana u dan, Džouns je riješio da posluša najbliže i promijeni košarkašku sredinu. Prelomni momenat se dogodio prije nekoliko dana kada su igrači morali da se evakuišu tokom utakmice izraelskog prvenstva i tada je nekoliko košarkaša odlučilo da želi da ode...

Moraće Hapoel ekpresno da reaguje i pronađe zamjenu pouzdanom pleju koji je ove sezone prosječno bilježio 10 poena, 4,2 asistencije, dva skoka i jednu ukradenu loptu za indeks korisnosti 11,8.

Kako prenosi "Mozzartsport", Džared Harper iz Hapoel iz Jerusalima bi mogao da ga zamijeni u Tel Avivu, dok on stiže u Beograd kao zamjenik Kodija Milera-Mekintajera koji je prešao u Olimpijakos.

Sa Crvenom zvezdom se u vezu dovodi i Džastin Robinson, kao i Alesandro Pajola koji vrlo dobro poznaje novog sportskog direktora Miloša Teodosića.

(MONDO)