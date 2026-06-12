UNHCR potvrdio prve smrtne slučajeve od ebole u kampu za raseljena lica na istoku Konga. Epidemija je do sada odnijela 136 života, a virus se proširio i na Ugandu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Visoki komesarijat UN za izbjeglice (UNHCR) potvrdio je prve smrtne slučajeve povezane sa ebolom u kampu za raseljena lica na istoku Konga.

Dvije žrtve su interno raseljena lica koja su živjela u kampu "Kpangba", u kojem je 30.000 interno raseljenih, navodi UNHCR u izvještaju.

Virus se proširio na tri provincije od kada je Svjetska zdravstvena organizacija 17. maja, zbog epidemije ebole, proglasila vanredno stanje po javno zdravlje od međunarodnog značaja.

U provincijama epidemijom Ituri, Južni Kivu i Sjeverni Kivu, devastiranim višedecenijskim sukobima, živi više od pet miliona raseljenih lica.

Nepovjerenje prema humanitarnim grupama široko je rasprostranjeno tokom jednomjesečne epidemije ebole u Kongu, a lokalni stanovnici ponekad u tajnosti sahranjuju tijela, uprkos visokom riziku od zaraze.

Kongo je do danas prijavio 676 potvrđenih slučajeva i 136 smrtnih ishoda u epidemiji ebole koja se proširila i na susjednu Ugandu, gdje je prijavljeno ukupno 19 slučajeva.