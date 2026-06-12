Italijan Janik Siner biće glavni favorit za osvajanje titule na Vimbldonu.

Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Prvi teniser svijeta Janik Siner zabrinuo je planetu, pošto je poslije kolabiranja na Rolan Garosu proveo neko vrijeme u bolnici na detaljnim pregledima. Da je sve u najboljem redu, govori to što je odlučio gdje će igrati prije Vimbldona. Nije u pitanju zvanični turnir, već egzibicija u Harligemu koja je na programu od 23. do 27. juna.

Čak je postojala bojazan da Italijan propusti treći grend slem u sezoni koji je već osvajao, ali ispostavilo se da je u pitanju bio samo fizički zamor i preopterećenje.

Siner je nanizao nevjerovatne rezultate od starta sezone, vezao je pet masters titula, a onda je potpuno klonuo u drugom kolu Rolan Garosa kada je isputio dobijen meč protiv Huana Manuela Serundola.

Iako je sve u najboljem redu, Italijan je odlučio da u London stigne bez ijednog takmičarskog meča na travi. U kakvoj će formi biti poslije iscrpljujućeg Rolan Garosa, vidjećemo.

Janik je prije nekoliko dana počeo sa pripremama za Vimbldon gdje će ponovo biti glavni favorit za osvajanje. Od ranije je poznato da Karlos Alkaraz neće igrati, dok će za najvećeg rivala imati sedmostrukog šampiona Novaka Đokovića.

Srpski as ima najkonstantnije rezultate na travi posljednjih godina, ali otežavajuća okolnost mu je to što je pao na sedmu poziciji na ATP listi, što će se odraziti na težinu žrijeba. Mnogi smatraju da mu je ovo jedna od posljednjih prilika za osvajanje 25. grend slem titule.