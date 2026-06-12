Pronađeni muž i žena sa posekotinama blizu vrtića u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas su pronađeni muž i žena sa posjekotinama blizu vrtića na Belim Vodama u opštini Čukarica u Beogradu, saznaje "Telegraf". Prema informacijama pomenutog portala, sumnja se da su povrede nanijeli sami sebi jer su oboje bili u alkoholisanom stanju.

Sumnja se da je uzrok ovog incidenta problem u porodici. Hitna pomoć je izašla na lice mjesta i konstatovane su im lake tjelesne povrede.

Muškarac ima posjekotine na rukama, dok žena ima na glavi i rukama. Istraga je u toku.

(Telegraf/MONDO)