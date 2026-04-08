Iran i Oman planiraju da tokom primirja naplaćuju prolaz brodovima kroz Ormuski moreuz. Sredstva će ići za obnovu, iako se ovaj plovni put do sada smatrao potpuno besplatnim.

Iran i Oman planiraju da naplaćuju tranzitne naknade brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz tokom dvonedeljnog primirja, objavila je iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim. Prikupljena sredstva biće namijenjena obnovi, navodi Tasnim. CNN je zatražio komentar od omanskog ministarstva spoljnih poslova.

Neke zemlje uspele da osiguraju prolaz svojih brodova

Moreuz je praktično zatvoren od početka rata, a podaci o praćenju pomorskog saobraćaja pokazuju da njime prolazi tek oko 5% uobičajenog saobraćaja. Neki tankeri ipak uspevaju da prođu, a Pakistan i Indija pregovarali su sa Iranom kako bi osigurali prolaz delu svojih brodova.

Iran je navodno naplaćivao i do 2 miliona dolara po brodu za prolazak kroz Ormuski moreuz. Nije jasno da li je iko od brodarskih kompanija tu naknadu zaista i platio.

Moreuz se nalazi u teritorijalnim vodama i Omana i Irana. Svijet ga je do sada smatrao međunarodnim plovnim putem i naknade za prolaz nikada ranije nisu naplaćivane.